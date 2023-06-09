ميزانية عُمان تسجل فائضاً 1.35 مليار دولار في نهاية أبريل

المصدر: دبي- رويترز

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كشفت بيانات وزارة المالية العمانية أن الميزانية العامة للدولة لعام 2023 سجلت فائضاً قدره 520 مليون ريال عماني (1.35 مليار دولار) في نهاية أبريل.

وأظهرت النشرة المالية الشهرية أن الفائض المالي في الفترة نفسها من عام 2022 بلغ 468 مليون ريال.

وجاء في النشرة أن صافي إيرادات النفط بلغت 2.3 مليار ريال في نهاية أبريل بارتفاع 12 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق بفضل زيادة متوسط أسعار النفط إلى 84 دولاراً للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج. وبلغ إجمالي الإيرادات في نهاية أبريل 4.4 مليارات ريال بزيادة أربعة بالمئة عن نفس الفترة من عام 2022. وبلغ الإنفاق 3.9 مليارات ريال بزيادة ثلاثة بالمئة عن نفس الفترة من عام 2022.

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