«آرثر دي ليتل»: اقتصاد الظل «صغير» في دول مجلس التعاون

المصدر: (دبي ـ البيان)

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أطلقت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية العالمية، تقريراً جديداً بعنوان «تمكين النمو الشامل» سلطت فيه الضوء على الاستراتيجيات والمبادرات والجهود الأخيرة التي تبذلها دول المنطقة لتقليص حجم اقتصادات الظل.

وتشير مخرجات التقرير إلى أن حجم اقتصادات الظل في دول التعاون «صغير على نحو ملحوظ» مقارنةً بالمتوسط العالمي، حيث تمثل الأعمال والأنشطة غير الرسمية 18% فقط من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ نحو 28%، ويتماشى ذلك مع تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة نحو 15%.

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