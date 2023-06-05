30 مليون دولار استثمارات هندية بميناء السخنة في مصر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت القاهرة، اليوم، مراسم توقيع عقد إنشاء مصنع لصالح شركة «Abdos Labtech» الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل بالمطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.

حضر التوقيع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونيثين كونبارامبيل، ملحق الشؤون الخارجية بالسفارة الهندية بالقاهرة، وكمال أجاروال، مدير عام شركة Abdos ، وديباسيش دوتا، نائب رئيس الشركة، والمهندس عمرو البطريق، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية.

يمثل توقيع عقد إنشاء مصنع شركة Abdosشرارة الانطلاق لثاني الشركات الهندية بالمنطقة الاقتصادية، بعد الإعلان عن مشروع فليكس الهندي لإنتاج منتجات التغليف والتعبئة في أبريل الماضي داخل المطور الصناعي أوراسكوم، إذ تبلغ إجمالي مساحة المصنع الجديد المزمع إقامته 55 ألف متر مربع ومساحة المرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، باستثمارات نحو 30 مليون دولار.

ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل، ما يمثل خطوة أخرى على طريق جذب المزيد من الاستثمارات الهندية في القطاعات المستهدف توطينها داخل المنطقة الاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز