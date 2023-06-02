بعد موجة سوء الأحوال الجوية.. «قناة السويس» تصدر بياناً مهماً

المصدر: وام

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أصدرت هيئة قناة السويس بياناً مهماً عقب موجة سوء الأحوال الجوية التي تأثرت بها مصر أمس.

وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن حركة الملاحة بالقناة منتظمة، نافياً تأثرها بسوء الأحوال الجوية.

وكشف ربيع أن القناة نجحت في إتمام عبور 63 سفينة من الاتجاهين، مشيراً إلى أن إجمالي حمولات السفن المارَّة، أمس، بلغت 3.8 ملايين طن.

وأشار، في البيان الصادر اليوم، إلى أن حركة الملاحة بالقناة شهدت، اليوم، عبور 67 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.2 مليون طن، حيث تعبر 29 سفينة من اتجاه الشمال بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.9 مليون طن، فيما تعبر 38 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2.3 مليون طن.

وأوضح أن الإجراءات الاعتيادية في التعامل مع الطقس السيئ تتضمن وجود مراقبي الملاحة بمركز الحركة الرئيس على مدار الساعة لمتابعة حركة الملاحة بالقناة، والاستعانة بالمراقبة الرادارية AIS من مراقبي الحركة في حالة احتياج المرشدين لذلك.

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