ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية

المصدر: وام

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية والأجنبية نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 10 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.115تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 2.2 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو ملياري جنيه.

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