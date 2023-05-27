مصر تنتج سلالة جديدة من الدواجن لأول مرة في تاريخها

المصدر: البيان

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كشف الدكتور الشافعي مدير معهد الإنتاج الحيواني في مصر، تفاصيل إنتاج سلالة دواجن مصرية جديدة.

وقال الشافعي في تصريحات لموقع مصراوي، "نمتلك 14 سلالة سابقة أبرزها الفيوم الدندراوي والجميزة، مضيفا: "السلالة الجديدة من الدواجن تسمى "طنطا 1" ويتم إنتاجها في محطة الجميزة الشهيرة ضمن مجموعة سلالات تم إنتاجها سابقًا، وتعود لجدود الأمهات (تثمين).

وأشار إلى أن السلالات القديمة من الدواجن تستهلك 4 كيلو علف لكل كيلو لحم؛ إلا أن سلالة" طنطا 1" تستهلك 1.9 كيلو علف لكل كيلو أي أقل من المنتصف، مؤكداً أنها سلالة مبشرة للغاية وأقل في التكلفة من الأجنبية على الرغم من أن السلالات المستوردة تستهلك 1.6 كيلو علف لكل كيلو لحم.

وذلك لسببين: "على الرغم من الأجنبي أقل في استهلاك الأعلاف إلا أن المستورد يحتاج إلى نظام تبريد وحماية قوي للغاية وهو مكلف على المربي؛ إلا أن السلالة الجديدة لا تحتاج لهذه التكليف لأنها محلية وتألف درجات الحرارة المرتفعة، ودورة تثمينها 50 يوما فقط مقارنة بالمستورد التي تحتاج إلى 65 يوما كحد أدنى مما يتيح زيادة عدد الدورات في العام الواحد".

وأشار إلى أن القصير وزير الزراعة وجه بضرورة نشر هذه السلالة على كافة محطات الجمهورية البالغ عددها 13 محطة، وتحتاج إلى عامين لنشرها.

ويبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن 4 ملايين دجاجة يوميا أي بمتوسط إنتاج سنوي حوالي مليار وأربعمائة مليون دجاجة وحوالي ثلاثة عشر مليار بيضة.

وبحسب البيانات الرسمية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن حوالي 90 مليار جنيه ويستوعب أكثر من 2,5 مليون عامل.

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