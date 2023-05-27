ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

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شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعاً جديداً خلال التعاملات المسائية ليوم أمس الجمعة، مقارنة بسعره في مستهل تعاملات أمس، متأثرًا بارتفاع الأسعار في السوق العالمية.

وارتفع سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة بنحو 30 جنيهًا مقارنًة بسعره في بداية التعاملات، موضحًا أن متوسط سعر الذهب الآن سجل الآتي:

سجل متوسط سعر الذهب عيار 24 نحو 2685 جنيها بدون المصنعية بعد أن سجل 2651 جنيهًا خلال تعاملات صباح الجمعة.

فيما سجل متوسط سعر الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيها بدون المصنعية بعد أن سجل 2320 جنيهًا خلال تعاملات الصباح.

سجل متوسط سعر الذهب عيار 18 نحو 2015 جنيها بدون المصنعية بعد أن سجل 1988 جنيهًا خلال تعاملات الصباح.

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 18800 جنيها بدون المصنعية بعد أن سجل 18800 جنيهًا خلال تعاملات الصباح.

ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف خلال تداولات أمس في السوق العالمي، رغم صدور بيانات التضخم الأمريكية والتي جاءت إيجابية وتسببت في صعود مؤشر الدولار، ليسجل سعر الذهب الجمعة في المعاملات الفورية ارتفاعًا بـ 0.21% عند 1944.88 دولارا للأونصة، فيما ارتفعت أسعار الذهب في العقود الآجلة بـ 0.05% عند 1944.60 دولارا للأونصة.

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