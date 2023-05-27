«شيفرون العالمية» تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في مصر

المصدر: وام

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أعلنت شركة شيفرون العالمية عزمها على ضخ استثمارات كبيرة في مصر سواء في مجال البحث والاستكشاف أو في مجال تصنيع الزيوت ووقود السفن.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أمس برانت فيش رئيس شركة شيفرون العالمية والذي يزور مصر حالياً على رأس وفد من قيادات الشركة العالمية، وتم خلال اللقاء بحث أنشطة الشركة العالمية في مجال إنتاج وتسويق وتوزيع المنتجات البترولية وخاصة زيوت التزييت في مصر.

وأكد الملا خلال اللقاء أن شركة شيفرون تعد شريكا استراتيجيا لقطاع البترول وتتوسع حالياً في عملياتها في مجال البحث والاستكشاف في مناطق امتيازها بمصر ومنطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لأنشطة التصنيع والتصدير والتي تعود بالنفع على الاقتصاد.

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