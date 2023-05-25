رئيس هيئة قناة السويس يعلن نجاح تعويم السفينة الجانحة

المصدر: د ب ا

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أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، نجاح الإنقاذ البحري بالهيئة في "التعامل باحترافية" مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع "شين هاي تونج"، بعد أن توقفت بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة في وقت مبكر صباح اليوم الخميس.

وقال الفريق أسامة ربيع لقناة القاهرة الاخبارية، إن الإنقاذ البحري تمكن من قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة ثلاث قاطرات.

وأضاف أن قوافل السفن ستعود للسير في مجرى القناة بشكل طبيعي بعد قليل.

وكانت شركة "ليث ايجينسيز" للخدمات الملاحية أعلنت في تغريدة نجاح جهود تعويم سفينة ترفع علم هونج كونج، كانت جنحت في المجرى الملاحي لقناة السويس عند 159 كيلومترا.

وذكرت الشركة في وقت سابق اليوم أن السفينة جنحت وتركت خلفها أربع سفن من قافلة سابقة بالإضافة إلى مجموعات أخرى من السفن.

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