10.33 % نمواً بالصادرات البرازيلية إلى الدول العربية

المصدر: (دبي- البيان)

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أعلنت الغرفة التجارية العربية البرازيلية عن زيادة بنسبة 10.33% في حجم الصادرات البرازيلية إلى الدولة العربية، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات 5.696 مليارات دولار، خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع 5.162 مليارات دولار للفترة ذاتها من العام الماضي.

وشهدت التجارة بين البرازيل والعالم العربي نمواً كبيراً في الأشهر الأربعة الماضية، ويعكس ارتفاع الصادرات الزيادة المطردة في الطلب على المنتجات البرازيلية من قبل الدول العربية، وتصدرت دولة الإمارات قائمة أكبر الوجهات العربية للصادرات البرازيلية، وتلتها السعودية ومصر والكويت والعراق على التوالي. وتضمنت أبرز صادرات البرازيل إلى العالم العربي السكر والدواجن ولحوم البقر والذرة وفول الصويا.

ووصل حجم واردات البرازيل من الدول العربية إلى 3.521 مليارات دولار كانت حصة الإمارات منها 441 مليون دولار.

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