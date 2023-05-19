رسملة البورصات العربية ترتفع إلى 4.46 تريليون دولار نهاية الأسبوع

المصدر: وام

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ارتفع رأس المال السوقي للبورصات العربية بنحو 2.8 في المائة أو ما يعادل 122 مليار دولار خلال تداولات الأسبوع المنصرم.

واستناداً إلى النشرة الأسبوعية لصندوق النقد العربي، زاد رأس المال السوقي للبورصات العربية من 4.338 تريليون دولار إلى 4.46 تريليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

ووصل رأس المال السوقي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 748.8 مليار دولار، فيما بلغ رأس المال السوقي لسوق دبي المالي لنحو 169.8 مليار دولار، وسجل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية "تداول" نحو 2.987 تريليون دولار.

وبلغ رأس المال السوقي لبورصة قطر نحو 172.8 مليار دولار، وبورصة الكويت 145.4 مليار دولار وبورصة مسقط 61.6 مليار دولار وبورصة الدار البيضاء 55.7 مليار دولار، وبورصة مصر 36.5 مليار دولار، وبورصة البحرين 30.9 مليار دولار.

وسجل رأس المال السوقي لبورصة عمان نحو 24.9 مليار دولار، وبورصة بيروت 18.08 مليار دولار، وبورصة فلسطين 4.99 مليار دولار، وبورصة دمشق 2.5 مليار دولار.

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