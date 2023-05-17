«انفستكورب» تستحوذ على «شاندونغ جيانيو» الصينية المصنّعة لمستلزمات الطاقة المتجددة

المصدر: المنامة - البيان

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أعلنت «انفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة أنها استحوذت على حصة مسيطرة في شركة «شاندونغ جيانيو إلكترونيكس» Shandong Jianuo Electronics Co. Ltd K، التي تعمل من مقاطعة شاندونغ، ومنطقة الخليج الكبرى في الصين، وتتخصص في توريد المكونات المتميزة المستخدمة في التطبيقات المتطورة السريعة النمو في العالم الراهن، مثل إدارة طاقة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لشحن البطاريات، وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والبنية التحتية لمحطات شبكات الجيل الخامس 5G.

وتتمتع «جيانيو» بوضع جيد، للاستفادة من الدفع المحلي والدولي لانتقال الطاقة وإزالة الكربون وزيادة الأتمتة، وهي أصبحت شريكاً مرموقاً في مجال البحث والتطوير والتصنيع المتقدم لمجموعة واسعة من المزودين العالميين لحلول الطاقة البديلة، بما يشمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان.

ويمثل هذا الاستحواذ استمراراً لاستراتيجية «انفستكورب» للاستثمار وتوسيع حجم شركات نامية رائدة في فئتها ومالكة للمعرفة الهندسية والتقنية العميقة، لا سيما تلك التي لديها قدرة كبيرة على تحقيق الاستدامة.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة انفستكورب: «التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون سيخلق صناعات وسلاسل قيمة جديدة تماماً، في غضون السنوات الخمس إلى الخمس عشرة المقبلة، ولا شك في أن «جيانيو» هي في صميم هذا الاتجاه المتطور. يعكس هذا الاستحواذ استراتيجيتنا في الاستثمار في الشركات المتوسطة الحجم المبتكرة والنامية، وفي تقديم فرص استثمار بديلة عالية الجودة للمستثمرين في القطاعات، التي تركز على المستقبل، والتي تعد أساسية لجهود التحول العالمي للطاقة، ويمثل الاستحواذ أول عملية شراء تحكمية لنا في الصين، كما يسر «انفستكورب» الدخول في شراكة مع «جيانيو» وتفعيل خبرتنا العالمية الكبيرة في الارتقاء بالشركات العائلية وتحويلها إلى لاعبين عالميين، بحيث تُدار هذه الشركات مؤسسياً».

وقال دنكان جنغ، رئيس وحدة انفستكورب للاستثمار في الشركات الخاصة بالصين: «نتطلع إلى الشراكة مع مؤسسي «جيانيو» وفريق إدارتها، وأكثر من 400 موظف، فيما تنطلق المرحلة التالية من رحلة نمو الشركة، التي تتمتع بموقع جيد لتوسيع وتعميق علاقاتها القوية مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال قدراتها الواسعة في البحث والتطوير ومهاراتها الخاصة في إنتاج مكونات تخصصية مبتكرة».

أما وانغ تشوانلي ووانغ تشوانوي مؤسسا جيانيو فقالا: «يسعدنا أن نتشارك مع «انفستكورب»، بينما ننتقل بشركتنا العائلية إلى المرحلة التالية من التطور، وسنبقى طبعاً على التزامنا حيال «جيانيو»، ونتطلع إلى توسيع عملياتها إلى أسواق جديدة، ومن خلال إنفستكورب كونها منصة عالمية سنكون قادرين على تقديم خدمة أفضل لعملائنا الحاليين، والجدد في عملية الانتقال إلى الطاقة البديلة».

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