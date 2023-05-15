مصر تطلق أول صندوق للاستثمار في الذهب

المصدر: (القاهرة - د ب أ)

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أعلن رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أمس، بدء الاكتتاب في أول صندوق متخصص بالاستثمار في الذهب في مصر، بعد حصوله على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال: إن البورصة سوف تتيح عبر موقعها الإلكتروني أسعاراً فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام معدن الذهب (عيار 24) من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي «جولد نت للتجارة» التابعة لمجموعة إيفولف القابضة.

وأشار إلى أنه من متطلبات إطلاق صناديق المعادن النفيسة وجود مصافٍ لتلك المعادن معترف بها ومعتمدة محلياً ودولياً، حيث إن صناديق الذهب هي عبارة عن كيان متخصص للاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها ومن ثم يتم توجيه الحصيلة لشراء الذهب المصفى والمنقى وفقاً لمعايير محددة محلياً ودولياً، وتحقق تلك الصناديق عائداً وفقاً لحركة أسعار الذهب.

وتُعد هذه النوعية من الصناديق الاستثمارية أحد المنتجات الاستثمارية المستحدثة في السوق المصري لاجتذاب شريحة من المستثمرين اتجهت للذهب مؤخراً، حيث فضل عدد من كبار المستثمرين ضخ أموالهم في سبائك الذهب مباشرة، كما اتجه بعض صغار المستثمرين إلى ادخار أموالهم في الذهب من خلال شراء جنيهات ومشغولات ذهبية.

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