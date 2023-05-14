البورصة المصرية تربح 6 مليارات جنيه

المصدر: وام

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سجلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق التعاملات مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والأجنبية، فيما مالت تعاملات المؤسسات المحلية نحو البيع.

فقد ربح رأس مال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليبلغ مستوى 1.134 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 7.8 مليارات جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.5 مليارات جنيه.

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