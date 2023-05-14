العراق يستبعد خفضاً جديداً لإنتاج «أوبك +»

المصدر: البصرة - رويترز

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قال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن بلاده لا تتوقع اتفاق تحالف «أوبك+» على خفض جديد لإنتاج النفط، خلال اجتماعه الشهر المقبل في أول إشارة من وزير بمنظمة أوبك إلى القرار المحتمل، خلال الاجتماع، في ظل تراجع أسعار النفط.وقال في أول حوار منذ توليه المنصب : في الاجتماع المقبل، الذي يعقد 3 و4 يونيو لن يكون هناك أي تخفيض إضافي ونحن بالنسبة للعراق لا يمكن أن نخفض.

وقالإن العراق ملتزم بتخفيضات طوعية في إنتاج النفط بدأت في مايو، وتستمر حتى نهاية 2023، وأشار إلى أنه لم يُطلب من العراق إجراء أي خفض آخر من هذا القبيل قبل اجتماع «أوبك+» في 4 يونيو. واتفق تحالف «أوبك+» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء منهم روسيا على خفض الإنتاج في أواخر 2022 لدعم السوق مع تدهور الآفاق الاقتصادية ما أثر على الأسعار.

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