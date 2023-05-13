رسالة مهمة للمغتربين المصريين الراغبين بإدخال الذهب لبلادهم

المصدر: البيان

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وجه رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في مصر هاني ميلاد، رسالة للراغبين بإدخال الذهب إلى البلاد.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، أوضح هاني ميلاد أنه بحسب منطوق قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك، يعتبر نافذا في اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، لافتا إلى أن القرار لم يشمل تحديد للكميات الواردة مع القادمين من الخارج، وشمل كل القادمين من الخارج ولم يستثن فئة عن أخرى، وفقا لموقع القاهرة 24.

ولفت هاني ميلاد، إلى أن أسعار الذهب وصل لنقطة مبالغ فيها قبل مبادرة الحكومة بإعفاء ذهب الوافدين من الجمارك، متابعا: «طلبنا كشعبة ذهب إعفاء الجمارك على 150 غراما للوافد، ولكن الحكومة فاجأتنا بعدم تحدد عدد معين من الغرامات، وهذا كان خطوة جيدة جدا وغير متوقعة».

وأضاف ميلاد: "ليس هناك سقف للكميات الواردة من الذهب، أي كميات معاك هاتها في الشنطة وادخل بها مصر"، مشددا على ضرورة الإفصاح لمأموري الجمارك عن كميات الذهب بحوزة القادم من الخارج لتقدير قيمة ضريبة القيمة المضافة وتحصيلها من الجهات المختصة في المطار".

وأكمل: "هات ذهب سبائك خام مش مشغولات، لأن السبائك فيها ميزتين الأولى أنت مش هتشتري بمصنعية، والثانية مش هتدفع قيمة مضافة على المصنعية الغالية للمشغولات"، مؤكدا أن أسعار الذهب شهدت زيادات غير مبررة خلال الفترة الماضية، حيث نصح المواطنين بالشراء في الوقت الحالي لأن سعر الذهب حاليا قريبا من السعر العالمي.

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