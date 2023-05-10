بحث مستجدات اتفاقية «ربط المدفوعات» بين دول التعاون

المصدر: مسقط - البيان

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شاركت الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، في الاجتماع الـ 68 للجنة وكلاء وزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في العاصمة العمانية مسقط، وذلك لمناقشة القضايا المرتبطة بالعمل الاقتصادي الخليجي وتعزيز التعاون المالي والاقتصادي والتحضير للاجتماع 119 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، إلى جانب بحث مستجدات التوقيع على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس.

وترأس وفد الدولة في الاجتماع يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وضم ممثلين عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكد يونس الخوري أن الاجتماع فرصة مهمة لتعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتوحيد الرؤى والتوجهات بين دول المجلس، واستكشاف آليات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

وقال: تشكل هذه الاجتماعات منصة رائدة لاستعراض المشاريع ذات الاهتمام المشترك والارتقاء بمخرجاتها، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025، فضلاً عن إبراز التزام وزارة المالية بالعمل المشترك لتوفير أفضل سبل العيش الكريم والرخاء والازدهار لدول وأبناء دول المجلس التعاون الخليجي.

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