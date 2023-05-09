تعاون بين «بيرل» و«بيت عائلة الأعمال» لدعم الشركات العائلية

المصدر: الشارقة - البيان

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وقعت مبادرة بيرل، المنظمة غير الربحية الهادفة بقيادة القطاع الخاص إلى رفع مستوى الحوكمة المؤسسية والمساءلة في القطاع الخاص في منطقة الخليج، مذكرة تفاهم مع شركة بيت عائلة الأعمال الرائدة في دعم الشركات العائلية وتطويرها في الخليج، في إطار الشراكة ما بين المنظمتين، إذ ستركز على حل التحديات الخاصة، التي تواجهها الشركات العائلية في منطقة الخليج، وتمكين هذه الشركات من تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لها.

وقعت الاتفاقية يمامة العُرَيْبي الرئيسة التنفيذية لمبادرة بيرل، والدكتورة هنوف أبو خضير الشريكة الإدارية لـ The Business Family House، وتمت مراسم التوقيع بحضور المشاركين شخصياً في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة ومحطة رئيسية، في إطار الشراكة ما بين المنظمتين لدعم الشركات العائلية، نظراً لأن الشركات العائلية تشكل نحو 60% من الإنتاج المحلي الإجمالي و80% من مجموع قوى العمل في منطقة الخليج (مجلة أكاديمية الإدارة الاستراتيجية)، تهدف هذه الشراكة إلى بلوغ مستويات أعلى من الحوكمة المؤسسية والتوعية بصورة أفضل بالقضايا، التي تعني الشركات العائلية في منطقة الخليج، وذلك من خلال إجراء الأبحاث والدورات التدريبية المشتركة، وتبادل المعارف والمعلومات.

وستتعاون المنظمتان في إطار المذكرة المبرمة في مجالات مختلفة، منها أنشطة بحثية في المواضيع التي تهم الجهتين، وتنفيذ وأنشطة افتراضية وأخرى بالحضور الشخصي، تتناول قضايا تتعلق بالأعمال العائلية في منطقة الخليج، وكذلك في تبادل المعارف والموارد ما بين الشبكتين.

فرص

علقت الرئيسة التنفيذية لمبادرة بيرل يمامة العُرَيْبي على توقيع المذكرة قائلة: «منطقة الخليج في مرحلة مذهلة من النمو والفرص، فمن الضروري أن تستغل الشركات العائلية هذه اللحظة وتستثمر هذا الزخم. إن استدامة الشركات العائلية على المدى البعيد مهم جداً لتحريك مسارات النمو في المنطقة وتنويع اقتصاداتها، وهذه الشراكة ما بين مبادرة بيرل وبيت عائلة الأعمال ستعزز ركائز بيئة الشركات العائلية في المنطقة، وتقدم لها منصة مواتية للتواصل وتبادل الخبرات واكتساب المعارف الجديدة، وتبرهن هذه الشراكة التزامنا بتنمية مجالات التعاون ومشاركة أفضل الممارسات والموارد للارتقاء بالمنطقة بأكملها».

ومع التوقعات بنمو الاقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 3.2% هذا العام، حيث أشادت هنوف أبو خضير الشريكة الإدارية لـ The Business Family House بهذه الشراكة لكونها تؤدي دوراً محورياً في هذا المرحلة النشطة في المنطقة دعماً للنمو الاقتصادي الواعد والمرتقب، إذ قالت: «نحن سعداء بشراكتنا مع مبادرة بيرل وإمكاناتنا المشتركة لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز الحوكمة في الشركات العائلية. نتطلع إلى تنفيذ المبادرات، التي تعزز قدراتنا، لتقديم مساهمة في استدامة الشركات العائلية في منطقتنا».

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