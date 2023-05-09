إيرباص تشحن القمر «بدر – 8» إلى موقع الإطلاق

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة إيرباص عن شحن القمر يوروستار نيو عرب سات «بدر – 8» من الجيل الأحدث إلى قاعدة كيب كانافيرال استعداداً للإطلاق. وسيوفر القمر الصناعي تغطية لمناطق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا ووسط آسيا، وسيشمل جهاز «تيليو» TELEO المبتكر للاتصالات البصرية الذي طورته شركة إيرباص لتوفير قدرة الاتصالات من الفضاء إلى الأرض بسرعات تقاس بالجيجا بيت.

وتعود العلاقة بين إيرباص وعرب سات إلى أكثر من 20 عاماً، ويعتبر «بدر– 8» ثامن قمر صناعي يجري تصنيعه لشركة الاتصالات الفضائية الرائدة في العالم العربي.

وسيجري استخدام جهاز «تيليو» TELEO للتحقق من صحة السيناريوهات والابتكارات التقنية للاتصالات من الفضاء إلى الأرض بترتيب واحد تيرابت في الثانية.

ويعمل جهاز «تيليو» TELEO على تمكين الاتصالات الموصولة من خلال التغذية البصرية ذات السعة العالية، وذلك من خلال قدرتها على خفض التشويش بشكل كبير، مما يميز الجيل الجديد من الحلول والتقنيات التي توفرها شركة إيرباص في مجال الاتصالات البصرية بقطاع الفضاء.

قدرات



وتعد من أبرز القدرات التي يتمتع بها القمر الصناعي «بدر- 8» التابع لعرب سات قدرة حمولته العالية وأنظمة الطاقة والتحكم الحراري الأكثر كفاءة، حيث سيساهم في دعم قدرات عرب سات، ويعزز من أعمالها الرئيسية بموقع بدر 26 درجة شرقاً في المدار الثابت بالنسبة للأرض.



ويتميز القمر الصناعي «يوروستار نيو» الثالث من نوعه والذي تطلقه شركة إيرباص تحت اسم عرب سات «بدر - 8» بتقنية رفع المدار الكهربائي، وتم تصميمه لتوفير الخدمة في المدار لأكثر من 15 عاماً. وبلغ وزن منصة إطلاق القمر الصناعي حوالي 4.5 أطنان لتوفر 17.8 كيلو واط من قوة الحمولة. كما تم نقل القمر الصناعي إلى ولاية فلوريدا على متن الطائرة من طراز «أنتونوف أن 124».



وتم تطوير مشروع منصة «يوروستار نيو» التابع لشركة إيرباص، بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الفرنسية (CNES)، فضلاً عن الدعم الذي قدمته لهذا المشروع وكالة الفضاء البريطانية ووكالات الفضاء الأخرى في جميع أنحاء أوروبا.

تشغيل ناجح



وسجلت الأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض التابعة لشركة إيرباص والمتخصصة في الاتصالات السلكية واللاسلكية تشغيلاً ناجحاً في المدار، والتي تشمل الأقمار الصناعية التي في الخدمة حالياً وغيرها من الأقمار التي يتم تطويرها للعملاء المشغلين للأقمار الصناعية الثابتة بالنسبة إلى الأرض الرائدين حول العالم.

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