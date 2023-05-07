مصر تحسم مسألة شراء المغتربين للذهب في الخارج

المصدر: وكالات

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أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك خلال 48 ساعة.

قال وزير المالية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب على فضائية mbc مصر، إن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير ويمكنه الحصول على الدولار من أكثر من مصدر، لافتًا إلى أنه تم توضيح أن مصر يمكنها الحصول على الدولار من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس التي تحقق أرقامًا جيدة واستمرار عملية التنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وطرح عدد من حصص الشركات الحكومية للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، بالإضافة إلى طرح أدوات مالية أمام المستثمرين الدوليين بعملات مختلفة، وفقا لموقع القاهرة 24.

وأردف قائلا: أنا على تواصل مع عدد كبير من المسؤولين العرب والمستثمرين وسألت بعض المستثمرين عن احتياجاتهم لتذليل الصعاب بشرط أن تكون مستثمرا جادا، وعبّروا عن رغبتهم بتكلف وزارة المالية ببعض الأموال والتي وعدناهم بمراجعتها لتسهيل دخولهم مصر.

واقترح الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمصريين القادمين من الخارج باقتناء الذهب دون جمارك وفق محددات واضحة للوزن والكميات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على شراء الذهب من الخارج بدون جمارك وفق محددات واضحة، وبخاصة أن الذهب من الخارج يكون أرخص.

وأوضح في مؤتمر صحفي مؤخرا أن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، هو زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن آليات السوق هي العرض والطلب ولا يمكن تدخل الحكومة بهدف تسعير أي سلعة جبريا.

وحذر الوزير من الوقوف أمام السوق، فإن قوة وعناصر السوق أقوى من أي تدخل، وضبط الأسعار يكون من خلال طرح السلع المنافسة، أدخل باليات، أما الحبس فلن يفيد في شيء.

من جانبه أكد مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب في مصر، ناجي فرج، أن هناك زيادة ملحوظة في نسبة إقبال المصريين على شراء الذهب خاصة السبائك والجنيهات الذهب، مما أدى لارتفاع كبير في سعره.

وأشار فرج إلى أن سعر غرام الذهب زاد 700 جنيه في 3 شهور، وما زال هناك طلب قوي على شراء الذهب، حيث وجد المصريون في الذهب مخزن قيمة جيدة جدا لأموالهم، وملاذا آمنا لهم، وفقا للمصري اليوم.

وثمن اقتراح وزير التموين بإعفاء القادمين في الموانئ والمطارات المصرية من الجمارك على كميات محددة من الذهب، حيث إنه سيعمل على إتاحة الذهب وهو ما سيخلق حالة من الهدوء في الأسواق والأسعار، منوها بأنه حال تطبيق المقترح سيحدث استقرار في أسعار الذهب.

ولفت الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إلى أن سعر الذهب في مصر أعلى بكثير من أسعاره في المنطقة.

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