استجواب وزير المالية اللبناني في قضية رياض سلامة

المصدر: أ ب

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استجوب فريق قضائي أوروبي وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يوسف الخليل، اليوم، في إطار تحقيق يتعلق باتهامات فساد موجهة إلى حاكم مصرف لبنان (البنك المركزي).

ويأتي الاستجواب ضمن التحقيق الذي يجريه وفد من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، وهو الآن في ثالث زيارة له إلى لبنان لاستجواب المشتبهين والشهود في القضية.

ويخضع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، للتحقيق في الخارج بشأن العديد من الاتهامات بارتكاب جرائم مالية وغسل نحو 330 مليون دولار.

وقال مسؤولون إنه تم خلال جلسة اليوم استجواب وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال عن عمله مساعداً مقرباً من سلامة أثناء عمله في البنك المركزي قبل أن يصبح وزيراً.

يُذكر أن يوسف الخليل عمل في البنك المركزي من عام 1982 حتى أصبح وزيراً للمالية منذ ما يقرب من عامين، وكان آخر منصب له في البنك هو المدير التنفيذي لإدارة العمليات المالية.

وكان الوفد الأوروبي استجوب، أمس، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان، وبعد استجواب الخليل.

ومن المتوقع أن يغادر الوفد لبنان، ولم يتضح ما إذا كان سيعود لمزيد من الاستجواب في وقت لاحق.

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