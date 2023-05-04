34 شخصية إماراتية بين الـ 100 الأكثر تأثيراً عربياً

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ضمت قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً ونفوذاً لعام 2023، 34 شخصية إماراتية، من أبرزها سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.

كما ضمت القائمة هلال المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وسلطان بن سليم، رئيس مجلس إدارة دي بي ورلد، وعبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة بنك المشرق، ومحمد العبار، مؤسس إعمار العقارية، وفهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وغيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي.

وإلى جانب ذلك، ضمت قائمة الـ 100 شخصية عربية الأكثر تأثيراً ونفوذاً لعام 2023 التي أصدرتها مجلة "أريبيان بزنس" كلاً من عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، وأمينة الرستماني، من مجموعة الرستماني، وأحمد العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، ومريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وهناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، وفيصل البناي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز