44 % نمو تأمين التجارة والاستثمار عربياً 2022

المصدر: الكويت- البيان

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أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعمليات تأمين التجارة والاستثمار والتمويل لصالح الدول العربية 44% إلى نحو 3 مليارات دولار 2022، مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار 2021، لتصل القيمة التراكمية للعمليات المؤمن عليها، منذ إنشاء المؤسسة وحتى نهاية 2022 إلى نحو 26 مليار دولار.

وأوضح الدكتور نايف الشمري، رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمجلس مساهمي المؤسسة، أن العقود توزعت خلال 2022 بين عقود تأمين ائتمان صادرات بقيمة 2.5 مليار دولار بحصة 84.6 % من القيمة الإجمالية لعمليات التأمين وعقود ضمان استثمار بقيمة 163 مليون دولار بحصة 5.5 % وأخيراً عقود إعادة تأمين نسبية واختيارية بقيمة 295 مليون دولار، بحصة 9.9% من الإجمالي وقد استفاد من العقود مستثمرون ومصدرون ومستوردون وبنوك عربية وأجنبية ومشتركة من 47 دولة منها 15 عربية.

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