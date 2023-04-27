أسعار قياسية للذهب في مصر خلال تعاملات نهاية الأسبوع

المصدر: البيان

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قفز سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بنحو 200 جنيه للغرام الواحد، خلال تعاملات نهاية الأسبوع، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية.

وبحلول التعاملات المسائية الخميس قفز سعر الذهب عيار 21 إلى نحو 2750 جنيهًا مقابل 2550 جنيها للغرام مع بداية التعاملات، وفقا لموقع مصراوي.

وخلال تعاملات اليوم ارتفع سعر الجنيه الذهب من 20400 جنيه إلى 22 ألف جنيه بحلول التعاملات المسائية.

كما ارتفع سعر الغرام من الذهب عيار 24 إلى 3142 جنيها بحلول تعاملات المساء بدلا من 2914 جنيها للغرام مع تعاملات الصباح.

وزاد سعر الذهب عيار 14 أكثر من 130 جنيهًا اليوم، ليرتفع من 1700 جنيه إلى 1833 جنيها للغرام بحلول التعاملات المسائية.

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