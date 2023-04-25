مصر تخصص 17 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء

المصدر: وام

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أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تخصيص 17 مليار جنيه استثمارات موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء بخطة عام 22/2023 وذلك لتنفيذ 360 مشروعًا تنمويًا .

وقالت السعيد في بيان أصدرته اليوم لإستعراض ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظتي شمال وجنوب سيناء لعام 22/2023 إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، اهتمت جهود التنمية الـمكانية بالتوجه نحو تحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

وأشارت إلى أن هذه التوجّهات تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

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