الملاحة بقناة السويس تسجل رقماً قياسياً بعبور 95 سفينة

المصدر: وام

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سجلت حركة الملاحة بقناة السويس، رقما قياسيا جديدا على صعيد إحصائيات العبور اليومية، محققة ثاني أعلى معدل عبور في تاريخ القناة حيث تعبر 95 سفينة من الاتجاهين دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 5.6 ملايين طن.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 43 سفينة بحمولات صافية قدرها 2.8 مليون طن، فيما تعبر 52 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأشار في هذا الصدد، إلى المضي قدما نحو تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة وفق الجدول الزمني المحدد لما سيكون له من مردود إيجابي على زيادة معدلات الأمان الملاحي في هذا القطاع الهام بنسبة 28% وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة بنحو 6 سفن إضافية.

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