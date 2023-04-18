سعر الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الثلاثاء

المصدر: البيان

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سجل سعر صرف الدولار الأمريكي داخل البنك المركزي المصري 30.83 جنيه للشراء، و30.93 اليوم الثلاثاء 18 إبريل 2023، فيما سجل اليورو داخل البنك المركزي 33.9619 جنيه للشراء، 34.0819 للبيع.

وسجل الدولار في بنكي الأهلي ومصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، وسجل اليورو داخل بنكي الأهلي ومصر 32.9456 الشراء وعند البيع سجل 33.4352.

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وداخل البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

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