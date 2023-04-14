ارتفاع قياسي لأسعار الذهب في مصر

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل سعر الذهب اليوم الجمعة ارتفاعاته القياسية في مصر، حيث قفز عيار 21 وجنيه الذهب إلى أعلى مستوياتهما خلال تعاملات صباح اليوم.

وارتفع سعر الجنيه الذهب عيار21، اليوم بقيمة 280 بالمقارنة بسعر الجنيه أمس الخميس في محلات الصاغة ويباع حاليا بـ 18240 جنيهًا، وفي الشراء وصل إلى 18000 جنيهًا.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم من جديد بالمقارنة بأسعار أمس الخميس ليباع الجرام اليوم بـ 2606 جنيهات، وصل في حالة الشراء إلى 2582 جنيهًا.

وقفز سعر الذهب عيار 21 صباح اليوم إلى أعلى مستوياته في محلات الصاغة ليباع الجرام الواحد حاليًا بـ 2280 جنيهًا، ويصل في حالة الشراء إلى 2260 جنيهًا، ويعتبر هو العيار الأكثر تداولًا في محلات الصاغة بجنوب الصعيد.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 اليوم أيضا خلال تعاملات صباح اليوم بالمقارنة بأسعار أمس الخميس ليصل إلى 1955 جنيهًا للبيع، و1931 جنيهًا للشراء، ويعتبر هو العيار الأكثر بيعًا في محلات الصاغة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم ارتفاعا جديدا بقيمة 20 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الخميس، ووصل صباح اليوم 1520 جنيهًا للبيع و1500 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الذهب عالميًا بالدولار خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 14 أبريل 2023 في البورصات العالمية لتباع أونصة الذهب اليوم بـ 2019 دولارا، وفي حالة الشراء وصلت 2017 دولارا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز