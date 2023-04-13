أسعار الذهب في مصر تسجل أعلى مستوى في تاريخها

المصدر: البيان

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سجلت أسعار الذهب في مصر أعلى مستوى في تاريخها، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في مصر 2280 جنيها.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 بنحو 34 جنيها، مسجلا مستوى 2605 جنيها.

وارتفع أيضا سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 30 جنيها، مسجلا مستوى 2280 جنيها.

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 18 بنحو 26 جنيها، ليصل إلى مستوى 1954 جنيها.

وارتفع سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات من عيار 21، بنحو 240 جنيها، مسجلا مستوى 18240 جنيها.

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