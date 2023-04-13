إنجاز 88% من توسعة القطاع الجنوبي لقناة السويس

المصدر: وام

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أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الانتهاء من تنفيذ 88% من إجمالي أعمال التكريك بمشروع التوسعة والتعميق الجاري تنفيذه من الكم 132 إلى الكم 162 ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة.

وأوضح - في بيان اصدره اليوم -أنه تم إزالة 16 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بمشروع التوسعة والتعميق، فيما بلغت إجمالي كميات التكريك بموقع مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى من الكم 122 إلى الكم 132 ترقيم قناة حوالي 27 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، بنسبة إنجاز قدرها 43.4% من حجم الأعمال بالمشروع.

وأكد رئيس الهيئة أن استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي، أحدث مشروعات التطوير والذي يحمل فرصا واعدة لتعزيز ريادة القناة بما يتيحه من مزايا ملاحية أبرزها زيادة عامل الأمان الملاحي وتسهيل حركة الملاحة بالقطاع، فضلا عن تأثيره على زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بهذه المنطقة بمعدل 6 سفن إضافية.

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