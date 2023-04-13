السماح لحاكم مصرف لبنان المركزي بالسفر

المصدر: أ ف ب

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كشفت مصادر في بيروت أن القضاء اللبناني يعتزم، اليوم، رفع منع السفر المفروض على حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، ما سيسمح له بالمثول أمام القضاء الفرنسي في 16 مايو.

وسبق أن استدعى القضاء الفرنسي سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقدة واختلاس كميات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.

وقال مصدر قضائي لبناني إن القاضية غادة عون سوف ترفع منع السفر عن رياض سلامة، نهار اليوم.

وأكد المعلومة مصدر قضائي لبناني ثانٍ، معتبراً أنه لن يكون لسلامة عذر لعدم المثول في باريس.

لكنّ المصدر نفسه استدرك بالقول إنه يمكن لسلامة أن يتذرّع بوجوب مثوله أمام القضاء في بيروت في جلسة استماع موعدها في 18 مايو، لكي يتجنّب السفر إلى باريس.

وفي يناير 2022، أصدرت القاضية غادة عون قراراً بمنع سفر سلامة، بعد شكوى قدّمتها ضده مجموعة ناشطين لبنانيين اتهمته فيها بسوء الإدارة المالية.

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