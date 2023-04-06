سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الخميس

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس استقراراً لليوم الرابع على التوالي في البنوك المصرية، وسجل صباح اليوم 6 أبريل 2023 داخل المركزي المصري خلال عمليات الشراء 30.85 جنيه إلى 30.95 في البيع، فيما وصل سعر اليورو في البنك المركزي أيضا إلى 33.4963 جنيهًا في حالة الشراء وفي البيع وصل 33.6150 جنيها.

وبرغم طرح البنك الأهلي يوم الأحد الماضي شهادات استثمار جديدة بفوائد مرتفعة، سجل سعر الدولار استقرارًا جديدًا مقابل الجنيه داخل البنك الأهلي المصري خلال عمليات البيع والشراء صباح اليوم، وسجل 30.75 جنيهًا في حالة الشراء و30.85 جنيهًا للبيع، أما سعر اليورو في البنك الأهلي وصل إلى 32.9456 جنيهًا للشراء، واستقر في البيع عند 33.4352 جنيهًا.

فيما سجل سعر الدولار لليوم أيضا استقرارًا في بنك مصر وسجل اليوم في حالة البيع 30.75 جنيهًا، و30.85 جنيهًا في حالة البيع.

كذلك استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر داخل البنك التجاري الدولي CIB عند 30.85 جنيه في حالة الشراء، و30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند سعر 30.91 جنيهًا في حالة الشراء، 30.95 جنيهًا للبيع.

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