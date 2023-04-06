انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية

المصدر: وام

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، أمس، منخفضاً 10920.63 نقطة، ليقفل عند مستوى 27.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة - وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية - 202 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 120 شركة على تراجع.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، منخفضاً 326.37 نقطة، ليقفل عند مستوى 19799.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 40.3 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 710 آلاف سهم.

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