سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المصدر: البيان

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شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 استقراراً لليوم الثالث على التوالي في البنوك المصرية، بعد أن طرح عدد من البنوك منها الأهلي وبنك مصر شهادات ادخار مدتها 3 سنوات تصرف بعائد شهري بين 19‎%‎ و22‎%‎ والتي شهدت إقبالا كبيراً من العملاء منذ يوم الأحد الماضي.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الأربعاء 5 أبريل 2023 استقرارًا جديدًا داخل البنك المركزي، وسجل عند الشراء 30.85 جنيه وصل إلى 30.95 في البيع، بينما سجل سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 33.4963 جنيهًا للشراء و33.6150 للبيع.

وحافظ الدولار على استقراره مقابل الجنيه المصري داخل البنك الأهلي خلال عمليات البيع والشراء، رغم طرح شهادات استثمار جديدة، حيث سجل 30.75 جنيهًا للشراء و30.85 جنيهًا للبيع، فيما سجل سعر اليورو داخل البنك الأهلي 32.9456 للشراء، و33.4352 للبيع.

كما استقر سعره لليوم الثالث على التوالي في بنك مصر ليسجل 30.75 جنيهًا للشراء، و30.85 جنيهًا للبيع.

وفي بنك مصرف أبوظبي الإسلامي استقر عند سعر 30.91 جنيهًا للشراء، 30.95 للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 30.85 جنيه عند الشراء، 30.95 في حالة البيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس وسجل 30.67 جنيهًا للشراء و30.77 جنيهًا للبيع .

سجل سعر الدولار اليوم داخل بنك كريدي أجريكول 30.85 جنيهًا للشراء، و30.95 جنيهًا للبيع.

استقر سعر الدولار اليوم في بنك الأهلي المتحد عند 30.23 جنيهًا للشراء و30.33 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند 30.67 جنيهًا للبيع، 30.77 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 30.67 جنيهًا للشراء، و30.77 جنيهًا للبيع.

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