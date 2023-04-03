مصر: 17.3 مليار جنيه إيرادات شركة إنبي في 2022

المصدر: وام

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بلغ إجمالي إيرادات شركة إنبي للبترول نحو 17.3 مليار جنيه خلال عام 2022 بزيادة عن العام قبل الماضي بنسبة 53%، حيث كانت الإيرادات نحو 11.3 مليار جنيه.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أهمية الخطوات التي تتخذها شركة إنبي لتنويع أنشطتها وزيادة حجم أعمالها خارج مصر الذي بلغت نسبته 38%.

ولفت الملا، في بيان أصدره اليوم، عقب اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة إلى أهمية تعزيز الصورة العالمية المتميزة للشركات المصرية في الأسواق الاقليمية والدولية، والمساهمة في اكتساب الكوادر المصرية الخبرات والمهارات العالمية، مؤكداً ضرورة الاستمرار في تكثيف الجهود لفتح آفاق عمل جديدة في الأسواق الخارجية والتركيز على تنوع الأنشطة التي تفتح مجالات عمل جديدة لشركة إنبي في مشروعات التحول الطاقي.

ومن جانبه، أشار محمد عبد العزيز، رئيس شركة إنبي، إلى أن الشركة واصلت نجاحها في تنفيذ المشروعات البترولية الكبرى مثل مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور، ومشروع مجمع أسيوط للتكسير الهيدروچيني للمازوت لشركة أنوبك، وتوسعات مجمع غازات الصحراء الغربية لشركة جاسكو.

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