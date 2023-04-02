بتروجت المصرية تحقق حجم تعاقدات غير مسبوق

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت وزارة البترول المصرية عن تحقيق شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية “بتروجت” حجم تعاقدات غير مسبوق لتنفيذ المشروعات داخل مصر وخارجها خلال 2022 بقيمة 123.5 مليار جنيه، بزيادة 106% عن حجم التعاقدات خلال عام 2021، وذلك بواقع 42 مليار جنيه للمشروعات داخل مصر، و81.5 مليار جنيه للمشروعات خارج مصر.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، أهمية الخطوات النوعية التي نفذتها “بتروجت” لتطوير قدراتها التصنيعية للمعدات ومكونات المشروعات وتحديث أسطول المعدات بما يرفع الثقة محليا ودوليا في قدرتها على تنفيذ المشروعات بجودة ومقاييس عالية ويؤهلها للحصول على فرص جديدة لتنمية حجم أعمالها خاصة مع الارتفاع الحالي في أسعار البترول وتنامي الاستثمارات والمشروعات بالدول العربية الشقيقة، ما يشكل فرصا واعدة لبتروجت والشركات المصرية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز