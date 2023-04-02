الكويت تخفض طوعياً إنتاجها النفطي بمقدار 128 ألف برميل يومياً

المصدر: د ب ا

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أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي الدكتور بدر الملا أن بلاده ستقوم بخفض طوعي لإنتاجها النفطي مقداره 128 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية عام 2023 بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق (أوبك بلس).

وأكد الملا في بيان صحفي صادر عن وزارة النفط اليوم الأحد أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الـ33 لـ(أوبك بلس) في الخامس من أكتوبر .2022

كان التحالف قد أقر في أكتوبر عام2022 خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2%، من الطلب العالمي، وحتى نهاية عام 2023.

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