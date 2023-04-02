السعودية: 5 أشهر مهلة لإخراج إبل ومواشي الرعي المملوكة لغير السعوديين من المملكة

المصدر: البيان

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جدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، دعوتها لأصحاب الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين؛ للإسراع بعودة مواشيهم إلى دولهم، منوّهة بتبقي خمسة أشهر فقط على انتهاء المهلة الممنوحة لعودة المواشي، وحثّت مُلّاك ورعاة الإبل والمواشي المعنية على الاستفادة من المدة المتبقية من المهلة، وإكمال عودة مواشيهم قبل انتهائها. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وشدّدت الوزارة على أنها ستشرع فور انتهاء المهلة في نهاية شهر أغسطس من العام الجاري؛ في تطبيق عددٍ من الإجراءات بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ تتضمن إلغاء كافة تصاريح الدخول، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها للحفاظ على الغطاء النباتي، وفقًا لنظام البيئة والاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ للحد من خطورة الرعي الجائر وتدهور المراعي الطبيعية، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء للمحافظة على البيئة وتعزيز الاستفادة من الموارد الحيوية في المملكة.

ودَعت مُلاك ورعاة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين، للمبادرة بالتسجيل في منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط التالي:

https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=cjK7Q2Q4Qqw%3D

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