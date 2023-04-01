السيسي يبشر بانتهاء أزمة الدولار في مصر

المصدر: البيان

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن أزمة الدولار سوف تنتهي وتُحكى في التاريخ كما حدث في أزمة الإرهاب والتي أصبحت الآن جزءاً من التاريخ فقط.

جاء ذلك خلال تفقده الارتكازات الأمنية بشرق القناة والتي والتقى خلالها مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وعددا من مقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين.

وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي.

وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25 بالمئة وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25 بالمئة.

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