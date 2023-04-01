813 مليون درهم أرباح أجيليتي في 2022

المصدر: الكويت - البيان

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أعلنت أجيليتي، المستثمر طويل الأمد والمشغل في خدمات سلاسل الإمداد وبنيتها التحتية والابتكار، عن نتائجها المالية لعام 2022، محققة أرباحاً بلغت 68 مليون دينار كويتي (813 مليون درهم)، وبما يعادل 26.83 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 180.7 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وذلك بعد استثناء نتائج نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة الذي تم بيعه خلال عام 2021. وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء خلال العام بنسبة 65.7 % لتصل إلى 180.5 مليون دينار كويتي، كما ارتفعت الإيرادات إلى 863.4 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 77.6 %.

تتضمن النتائج خمسة أشهر من نتائج أداء شركة مينزيز لخدمات الطيران، التي استحوذت عليها أجيليتي في عام 2022، وأربعة أشهر من نتائج شركة HG Storage، التي استحوذت عليها شركة ترايستار.

وعلى أساس المثل للمثل، وباستثناء أداء مينزيز وHG Storage، وأرقام الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة ارتفعت أرباح أجيليتي بنسبة 153.5 % منذ عام 2021، وقد ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 44.1 % لتصل إلى 157 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات بنسبة 21.2 %.

أما في الربع الرابع من عام 2022، فقد بلغت أرباح أجيليتي 26.6 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 4218 %، وارتفعت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 196.7 % لتصل إلى 63.8 مليون دينار كويتي، وارتفعت الإيرادات إلى 336.5 مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها 137.8 %.

نظرة عامة على عام 2022

وأوضح طارق سلطان، نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة أجيليتي: «لقد كان أداء أجيليتي قوياً خلال 2022، مدعماً بعمليتي الاستحواذ اللتين أعادتا تشكيل هيكلية الشركة وخلقتا فرصاً جديدة واعدة. وفي الوقت نفسه، وكما هو حال كل الشركات، فإننا نمر في الوقت الحالي بحالة من عدم اليقين بالنظر إلى أداء الاقتصاد العالمي خلال عام 2023، إضافة إلى عدم يقين خاص بسياسة تأجير الأراضي في الكويت».

وتابع قائلاً: «من المهم التأكيد على أننا نتبنى وجهة نظر طويلة المدى بوصفنا شركة لخلق وتعظيم القيمة، فعندما يتعلق الأمر بأعمالنا الخاضعة للسيطرة، فإن استحواذ أجيليتي على مينزيز واستحواذ ترايستار على HG Storage ساعد في تسريع نمونا وتوسيع نطاقنا الجغرافي وزيادة استثماراتنا في القطاعات التي لديها إمكانات نمو قوية في المستقبل. وعلى جانب القطاع الاستثماري غير الخاضع للسيطرة، أثرت تقلبات سوق الأسهم على قيمة استثماراتنا، لكننا على الرغم من تحركات أسعار الأسهم اليومية فإننا ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك، والمتمثل بالقيمة الاستراتيجية والنمو والعوائد التي نؤمن أن استثماراتنا ستحققها لمساهمينا على المدى الطويل».

وأضاف سلطان: «أصبحت أجيليتي اليوم متنوعة جغرافياً وتشغيلياً ومالياً، وهذا يساعدنا على تقليل الاعتماد على بلد أو قطاع أو أصل واحد. وتوظّف شركاتنا الخاضعة للسيطرة قوة عاملة من 45,000 شخص يعملون في ست قارات. وبالمحصلة، نحن اليوم شركة مختلفة عما كنا عليه قبل عامين، ونواصل تطورنا ونمونا ونعزز القيمة لمساهمينا وعملائنا وموظفينا والمجتمعات التي نعمل فيها».

توصية توزيع الأرباح

نتيجة لعدم اليقين الذي تسببه سياسة الحكومة في ما يتعلق باستخدام الأراضي ودور القطاع الخاص في الاقتصاد، أوصى مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن عام 2022. وتخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة.

وسيقوم مجلس الإدارة بمراقبة الأحداث وتقييم التطورات المتعلقة بسياسة الحكومة عن كثب، وبناءً عليه سيقيم جدوى توزيع أرباح ربع سنوية مؤقتة خلال السنة المالية 2023.

شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة

شركات أجيليتي الخاضعة للسيطرة هي الشركات التي تتحكم فيها وتديرها، والتي يتم إدراج أدائها المالي والإبلاغ عنه من خلال بيان الأرباح والخسائر الخاص بأجيليتي. في بيان عام 2022 المجمع، حققت شركاتنا الخاضعة للسيطرة مجتمعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 195.1 مليون دينار كويتي، وإيرادات بقيمة 863.4 مليون دينار كويتي، بزيادة 57 % و77.6 % على التوالي مقارنة بعام 2021.

سوف يتم الإبلاغ عن أداء هذا القطاع ضمن ثلاث مجموعات رئيسية، هي: خدمات الطيران، والخدمات اللوجستية للوقود، وشركات أخرى خاضعة للسيطرة، والتي تشمل أجيليتي للمجمعات اللوجستية، ويوباك، وشركة جلوبال كليرينجهاوس سستمز، وغيرها.

خدمات الطيران

استحوذت أجيليتي على مينزيز في أغسطس 2022 ودمجتها مع أعمال شركة ناشيونال لخدمات الطيران «ناس»، شركة المناولة الأرضية التابعة لأجيليتي. ونتيجة لهذا الاستحواذ والدمج توسع وجود أجيليتي العالمي، والذي كان قد تقلص بعد بيع نشاط الخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة في عام 2021. الاستحواذ على مينزيز منح أجيليتي القدرة على الاستفادة من هذا القطاع للنمو المستقبلي. عملية تكامل الشركتين على وشك الانتهاء، حيث كانت العملية تلقائية نسبياً؛ نظراً لكون الشركتين تكملان البصمة والعمليات الجغرافية لبعضهما البعض.

وفي قطاع خدمات الطيران، أعلنت أجيليتي عن أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 41.5 مليون دينار كويتي في عام 2022، وإيرادات بقيمة 294 مليون دينار كويتي. وتتضمن هذه النتائج أداء عام كامل لـ«ناس»، إضافة إلى خمسة أشهر من نتائج مينزيز في عام 2022.

وقد أدى انتعاش الحركة الجوية بعد «كوفيد 19»، في أحجام الركاب والبضائع، إلى نمو في خدمات المناولة الأرضية خلال عام 2022. وقد قابل التعافي انخفاض طفيف في الإيرادات من الخدمات المتعلقة بكوفيد، والتي كانت تقدم بشكل رئيسي في الكويت. وتمثل الانتعاش العام الأقوى في زيادة رحلات الركاب عبر الأمريكتين. ومن الجدير بالذكر أن أحجام البضائع بدأت في التباطؤ في نهاية عام 2022.

الخدمات اللوجستية للوقود

نمت إيرادات ترايستار لعام 2022 بنسبة 60.1 % لتصل إلى 252.9 مليون دينار كويتي مقارنة بعام 2021، وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 39 % لتصل إلى 53.1 مليون دينار كويتي مقارنة بعام 2021. وحقق قطاع شحن الوقود البحري والتخزين في ترايستار أعلى معدل نمو. وقد كان من أهم الدوافع الرئيسية لأداء ترايستار في عام 2022 صفقة استحواذها الأخير على حصة 51 % من أسهم HG Storage International، التي تم إنجازها في نهاية شهر أغسطس، وكذلك التجديد لاثنين من عقود قوات حفظ السلام الدولية الكبيرة طويلة الأجل، ما جعل ترايستار أكبر مورد لمنظمة الأمم المتحدة (كما هو مدرج في موقع مشتريات الأمم المتحدة على الإنترنت)، هذا إضافة إلى ازدهار عمليات شحن الوقود البحرية.

في عام 2023 تركز ترايستار على تنمية وتعميق علاقتها مع العملاء المتميزين، وقد ساعدت محفظتها المتوازنة على منحها قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.

الأعمال الأخرى الخاضعة للسيطرة

بالنسبة لعام 2022، سجلت هذه المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بقيمة 100.4 مليون دينار كويتي، وإيرادات بقيمة 316.6 مليون دينار كويتي، وزادت بنسبة 42.3 % و14.4 % على التوالي مقارنة بعام 2021.

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