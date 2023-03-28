سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجل سعر الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 28 مارس، داخل البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و30.9357 للبيع، فيما سجل اليورو سعر 33.1971 جنيه للشراء، 33.3147 للبيع.

في البنوك

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل الدولار سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في البنك التجاري الدولي Cib إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار سعر 30.9000 جنيه للشراء، وللبيع وصل إلى 30.9500.

وفي بنك كريدي أجريكول وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء، وعند البيع وصل إلى 30.95.

ووصل سعر الدولار صباح اليوم في بنك قناة السويس إلى نحو 30.67 جنيه للشراء، و30.77 جنيه للبيع.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز