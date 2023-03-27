حقيقة وجود عجز في الأرز بالأسواق المصرية

المصدر: البيان

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كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري حقيقة وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية التي نفت تلك الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كل السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع «جمعيتي» بكل محافظات الجمهورية.

ولفتت إلى توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض «أهلاً رمضان» المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن ويكفي احتياجات المستهلكين نحو ثلاثة شهور ونصف.

وأشارت إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شنّ حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

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