بنك الاستثمار العربي يستحوذ على أعمال ستاندرد تشارترد في الأردن

المصدر: عمّان – البيان

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وقّع بنك الاستثمار العربي الأردني (AJIB) وبنك ستاندرد تشارترد اليوم، اتفاقية لاستحواذ بنك الاستثمار العربي الأردني على أعمال بنك ستاندرد تشارترد في الأردن، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي الأردني.

بموجب هذه الاتفاقية، سيتم نقل الأعمال المصرفية للشركات والخدمات المصرفية التجارية والمؤسسية (CCIB)، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للأفراد وقطاع الأعمال (CPBB) التابعة لبنك ستاندرد تشارترد في الأردن إلى بنك الاستثمار العربي الأردني. وسيتم أيضاً نقل كل موظفي بنك ستاندرد تشارترد الأردن إلى بنك الاستثمار العربي الأردني، كما سيعمل البنكان خلال الأشهر المقبلة بشكل دؤوب لضمان عملية انتقال سلس للعملاء والموظفين.

وقال سونيل كوشال الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد: «تتماشى اتفاقية تخارج أعمال ستاندرد تشارترد في الأردن المبرمة مع بنك الاستثمار العربي الأردني مع الاستراتيجية العالمية التي يتبناها ستاندرد تشارترد، والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات الكفاءة وتبسيط الأعمال، إضافة إلى إعادة توجيه الموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مناطق أخرى يمكنها دفع التوسع، وتقديم الدعم الأفضل لعملائنا».

وأضاف سونيل قائلاً: «ستمكننا هذه الاتفاقية من تسريع وتيرة عملنا وتطبيق استراتيجية البنك العالمية، ونحن على يقين تام من أن الخبرة السابقة التي يمتع بها بنك الاستثمار العربي الأردني في مجال عمليات الاستحواذ، ستساهم في مساعدتنا في تحقيق رؤيتنا بما يلبي احتياجات عملائنا المالية في المملكة. وفي الوقت الذي نقوم فيه ببيع أعمالنا المحلية، سنواصل لعب دورنا المميز في البقاء جسراً لتدفقات رؤوس الأموال الدولية إلى السوق المحلية في الأردن. إننا نعرب عن فائق امتناننا للجهات التنظيمية ولبنك الاستثمار العربي الأردني على دعمهم اللامحدود، ونثمن في الوقت نفسه دور موظفينا في تنفيذ هذا المشروع بطريقة ناجحة».

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني هاني القاضي: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية اليوم، واختيارنا المشتري المفضل من قبل بنك ستاندرد تشارترد. ويعد بنك ستاندرد تشارترد، بنكاً إقليمياً ودولياً رائداً يتمتع بخبرة تزيد على 160 عاماً، ويعمل في الأردن منذ أكثر من 98 عاماً. ويسرنا أن نعلن أن هذه الاتفاقية قد حصلت على الموافقات اللازمة من قبل الجهات الرقابية، ونتطلع إلى العمل مع فريق بنك ستاندرد تشارترد خلال الأشهر القليلة المقبلة، من أجل استكمال هذه العملية، وتتويجها بالنجاح المنشود، من دون التأثير على أعمال عملاء البنك».

وتأتي عملية الاستحواذ ضمن استراتيجية بنك الاستثمار العربي الأردني الهادفة لتعزيز حصته في السوق المصرفية المحلية التي توسعت بشكل مطرد خلال السنوات الماضية، وتسارعت عقب سلسلة من عمليات الاستحواذ الناجحة شملت الأعمال المصرفية لبنك HSBC في الأردن في العام 2014، وأعمال بنك الكويت الوطني في الأردن خلال العام المنصرم. ويؤكد هذا الاتفاق على قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وعلى ثقة البنوك العالمية به. ومن شأن الخطة الجديدة أن تعزز انتشاره وحضوره في القطاع المصرفي الأردني.

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