شين شينغ الصينية تستثمر ملياري دولار في «اقتصادية» قناة السويس

المصدر: القاهرة - رويترز

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قال مجلس الوزراء المصري، أمس: إن شركة شين شينغ الصينية لصناعة مواسير حديد الزهر تعتزم استثمار ملياري دولار في مشروع للحديد والصلب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وأضاف البيان أن من المقرر إنشاء المشروع في منطقة صناعية تطورها شركة تيدا الصينية في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر، وستقوم بتصنيع مواسير حديد الزهر وإنتاج الحديد والصلب، بما يشمل أغراض التصدير.

يأتي الإعلان في وقت تحاول فيه مصر جذب الاستثمارات الأجنبية، بينما تعاني من نقص في العملات الأجنبية، وضغوط اقتصادية حادة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت كل من شركة سي.كيه هتشيسون هولدنغز من هونغ كونغ وشركة كوسكو شيبينغ بورتس ليمتد الصينية ضخ استثمارات في موانئ بالعين السخنة والإسكندرية. وقال مجلس الوزراء المصري: إن شركة تشاينا إنرجي تتطلع للاستثمار في مشروع كبير لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر.

وكذلك جرى الإعلان عن استثمارات لمجموعة موانئ أبوظبي في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء سفاجا على البحر الأحمر هذا الشهر.

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