بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة 25 نقطة

المصدر: وام

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قررت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي رفع أسعار الفائدة في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي اليوم بزيادتها للمرة التاسعة على التوالي منذ مارس 2022.

وكان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي قرر في اجتماعه الذي عقد اليوم، رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى نطاق بين 4.75 في المائة و5 في المائة.

و قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.50 في المئة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.00 في المئة، وذلك في ضوء التطورات النقدية العالمية.

وقرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.50 في المائة إلى 5.75 في المائة على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الاجراءات التي يتخذها المصرف المركزي لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في مملكة البحرين.

كما رفع المركزي البحريني سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.25 في المائة إلى 5.50 في المائة، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.25 في المائة إلى 6.50 في المائة، بينما تم الإبقاء على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض دون تغيير عند مستوى 6.75 في المائة.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في مصرف قطر المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اعتباراً من غد، حيث تقرر زيادة سعر فائدة الإيداع إلى 5.25 في المائة ورفع سعر فائدة الإقراض إلى 5.75 في المائة، ورفع سعر إعادة الشراء إلى 5.5 في المائة.

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