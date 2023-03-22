البنك الدولي يوافق على قرض لمصر بقيمة 7 مليارات دولار

المصدر: أ ب

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أعلن البنك الدولي اليوم الأربعاء أنه وافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مساعي مصر في تمكين القطاع الخاص وتعزيز جهودها لمكافحة آثار تغير المناخ.

القرض الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الثلاثاء منفصل عن قرض من صندوق النقد الدولي حصلت عليه مصر في ديسمبر.

وقال البنك الدولي في بيان إن الأموال ستسلم على مدى السنوات الخمس المقبلة وستساعد مصر على خلق وظائف ”أكثر وأفضل” في القطاع الخاص.

وأضاف أن القرض سيعمل أيضاً على تحسين خدمات الصحة والتعليم في مصر وبرامج الحماية الاجتماعية.

وقالت مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك في مصر واليمن وجيبوتي: ”نحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع مصر، وملتزمون بدعم الجهود المستمرة المكرسة لتحسين جودة الحياة للمصريين”.

وأضافت ويس أن شراكة البنك الدولي مع مصر تدعم جهود البلاد ”لإعادة البناء بشكل أفضل من خلال تهيئة الظروف للتنمية الخضراء والمرنة والشاملة”.

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