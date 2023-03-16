مصر .. استراتيجية شاملة لتنويع مصادر دخل قناة السويس

المصدر: د ب ا

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كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الخميس، عن دراسة خطط لتنفيذ استراتيجية شاملة لتنويع مصادر دخل القناة.

وقال ربيع، في تصريحات أدلى بها اليوم عقب لقائه وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد ونشرها موقع هيئة قناة السويس على الانترنت، إن هذه الاستراتيجية تتضمن تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق مثل توطين سياحة اليخوت من خلال تطوير موانئ اليخوت الموجودة على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة.

وأوضح ربيع أن الاستراتيجية تتضمن أيضا مشاركة هيئة قناة السويس في تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء من أجل زيادة انتاج البحيرة من الأسماك من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن واستعادة النظام البيئي بالمنطقة.

وشدد ربيع على أن قناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وممارسات صديقة للبيئة، تحت مظلة استراتيجية تطوير متكاملة تصبو إلى تعزيز مكانتها كأكثر الطرق الملاحية التزامًا بالمعايير والمواثيق البيئية، وذلك تمهيدًا للإعلان عن قناة السويس" قناة خضراء" بحلول عام 2030.

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