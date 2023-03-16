سعر الذهب في مصر يصل أعلى مستوى في تاريخه

المصدر: البيان

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واصلت أسعار الذهب ارتفاعها في محلات الصاغة المصرية لتصل أعلى مستوى لها في بداية تعاملات اليوم الخميس 16 مارس 2023.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1940 جنيها للبيع و1920 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2217 جنيها للبيع و2194 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 2032 جنيها للبيع، و2011 جنيها للشراء.

بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 1662 جنيهًا للبيع، و1645 جنيهًا للشراء.

وعيار 14 سجل نحو 1293 جنيهًا للبيع، و1280 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 15520 جنيهًا للبيع، و15360 جنيهًا للشراء.

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