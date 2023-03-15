تدهور غير مسبوق لليرة اللبنانية

المصدر: (بيروت - أ ف ب)

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تدهورت العملة اللبنانية أمس إلى مستوى غير مسبوق، وبلغ سعر صرفها مئة ألف مقابل دولار واحد في السوق الموازية، على ما ذكرت مكاتب صيرفة بالبلاد الغارقة في أزمة اقتصادية ومالية خانقة. وسجل هذا المستوى القياسي في وقت استأنفت المصارف إضراباً مفتوحاً.

وكان سعر الصرف الرسمي حدد عند مستوى 15 ألف ليرة مقابل الدولار فبراير الماضي، مقارنة مع 1507 ليرات سابقاً.

ويبقى سعر الصرف الرسمي هذا أقل بست مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق الموازية، حيث تم التداول بالعملة اللبنانية أمس بمئة ألف ليرة مقابل الدولار، بحسب مكاتب صيرفة. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار. ويقول أبو عباس (75 عاماً)، صاحب متجر لبيع المجوهرات بشارع الحمراء في بيروت، لوكالة فرانس برس: «لم تعد لليرة أي قيمة»، مضيفاً: «كان سعر دواء زوجتي يبلغ 40 ألف ليرة لبنانية (قبل الأزمة الاقتصادية)، أمّا اليوم فأصبح 900 ألف».

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