«إنفستكورب» توزع 1.2 مليار دولار

المصدر: البحرين - البيان

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أعلنت «إنفستكورب»، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، أمس، أنها قامت بتوزيع 1.2 مليار دولار على مستثمريها في الخليج خلال الأشهر الاثني عشر الماضية عبر مختلف فئات الأصول، بما في ذلك عمليات التخارج الأخيرة الناجحة من منصة الاستثمار في الشركات الخاصة في الولايات المتحدة.

وقال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لـ«إنفستكورب» محمد العارضي: «تركز انفستكورب على اختيار الشركات المؤهلة للتكيّف مع تحديات الأسواق، بالإضافة إلى تمتعها بالقدرة على الابتكار والريادة في قطاعاتها. فمنذ إطلاق استراتيجيتنا للنمو عام 2015، استثمرنا في شركات ذات إمكانات نمو عالية وقد ثبتت صحة هذا النهج من خلال تحقيق عائدات كبيرة للمستثمرين».

وتابع رئيس وحدة انفستكورب للثروات الخاصة يوسف اليوسف: «تُبيّن أحدث عمليات التخارج استراتيجيتنا القاضية بالعمل مع فرق إدارة هذه الشركات لتسريع نموها طوال فترة ملكيتنا لها، من خلال دعم عملياتها الأساسية أو قيامنا بعمليات الاستحواذ».

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